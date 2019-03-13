В российской коммуналке нашли трех малышей рядом с умершей матерью

Сотрудники опеки обнаружили троих детей рядом с телом умершей матери в коммунальной квартире Санкт-Петербурга. Об этом говорится на сайте уполномоченной по правам ребенка в городе Светланы Агапитовой.

По ее данным, соседи многодетной женщины обратились в органы опеки с заявлением о том, что ее дети часто плачут, а сама она не выходит из комнаты. Специалисты несколько раз приезжали по адресу, но не могли попасть в квартиру. 12 марта им наконец открыли дверь. В комнате обнаружили мертвую женщину и трех малолетних детей: мальчиков двух и четырех лет и девятимесячную девочку.

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По предварительной информации, на теле погибшей нет следов насилия. Причину ее смерти установят следователи.

Известно, что многодетная женщина привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, но в ноябре 2018 года ее сняли с учета «в связи с положительной динамикой». О том, есть ли у детей отец, не сообщается.

Ранее в одной из московских квартир нашли девочку-маугли. Соседи вызвали полицейских после того, как малышка долго плакала и кричала за дверью. Когда жилище вскрыли, оказалось, что внутри весь пол завален горами хлама и мусора, часть мебели сломана, окна и обои перемазаны грязью. Мать, воспитывающая дочь одна, арестована. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство» (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК).

В начале марта в Улан-Удэ воспитатели детского сада заметили отсутствие одного из воспитанников, пришли к нему домой, вместе с полицейскими вскрыли дверь и увидели голодного мальчика рядом с телом воспитывавшей его бабушки.

В конце февраля в Кирове от голода и жажды умерла трехлетняя девочка, которую мать оставила одну в квартире почти на неделю. Она арестована, ей предъявлено обвинение в убийстве малолетнего с особой жестокостью (пункты «в», «д» часть 2 статьи 105 УК).

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