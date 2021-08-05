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Пьяная россиянка выбросила годовалого ребенка из окна

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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Новосибирске женщина выбросила своего годовалого сына из окна первого этажа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Мальчика госпитализировали, по предварительным данным, он ушиб голову и руку. Ребенок находится в сознании. По информации канала, его мать была пьяна и сбежала с места происшествия. Позже появилась информация, что россиянку задержали полицейские, при этом она сопротивлялась и дралась со стражами порядка.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы отец выбросил двухлетнего ребенка из окна квартиры пятого этажа. В настоящее время отца мальчика задержали.

По словам врачей, у двухлетнего мальчика диагностировали обширные травмы, в том числе ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, кровоизлияние в мозг, ушиб легкого.
Кроме того, он получил переломы ребер, закрытый перелом шейки бедренной кости и нижней трети бедренной кости со смещением. Медики дают благоприятный прогноз, мальчик должен выжить.

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