Соседка рассказала о спасении выброшенного из окна двухлетнего мальчика

Соседка первая обнаружила двухлетнего мальчика, которого отец выбросил из окна квартиры пятого этажа в Москве. Она заметила ребенка и мужчину, стоявших на балконе. Ее слова передает телеканал «360».

«Вечером я вышла покурить на улицу, и мне соседка со второго этажа кричит о том, что что-то упало на дорогу. Я выхожу и кричу ей, что там лежит ребенок в крови. Начала вызывать скорую. Она приехала минуты через две», — рассказала женщина.

По ее словам, вслед за врачами приехала полиция. При этом ребенка сразу же забрали на скорой, не дожидаясь его бабушку, добавила соседка. Она также рассказала, что у мальчика была кровь на виске, которая появилась после падения. Сам отец просто стоял на балконе и наблюдал за происходящим. Судя по его поведению, он вряд ли был в адекватном состоянии.

Женщина поделилась мнением, что мальчика точно вытолкнули, так как он лежал в двух метрах от проезжей части. Самостоятельно бы он так не спрыгнул, заключила соседка.

Ранее сообщалось, что на отца мальчика возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего. По предварительным данным, на момент происшествия он был в неадекватном состоянии. Вероятно, мужчина употребляет запрещенные вещества. По информации СМИ, россиянин утверждал, что сыну якобы было плохо, и таким образом он решил ему помочь.

У ребенка диагностировали обширные травмы, в том числе кровоизлияние в мозг и ушиб легкого, переломы ребер и бедренных костей. После падения ребенок был в сознании и говорил, что ему больно.