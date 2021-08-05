Появилось видео допроса выкинувшего ребенка с пятого этажа россиянина

Следственный комитет опубликовал видео с допросом мужчины, который выкинул из окна пятого этажа своего ребенка. Ролик опубликован на официальном канале ведомства на YouTube.

Отвечая на вопрос, за что его задержали, россиянин ответил, что «по поводу выкидыша ребенка в окно».

Он уточнил, что выкинул ребенка из окна, расположенного на балконе.

Ранее стало известно, что отец выбросил двухлетнего ребенка из окна квартиры пятого этажа на юго-востоке Москвы. Также сообщалось, что мальчику три года, однако по подтвержденной Следственным комитетом России информации — два. Уже возбуждено дело по статье о покушении на убийство малолетнего.

Об отце известно, что на момент происшествия он был в неадекватном состоянии. Предположительно, он употребляет запрещенные вещества. Как писал Life, мужчина утверждал, что его сыну было плохо, и таким образом он хотел ему помочь.

Источник издания сообщил, что врачи дают ребенку благоприятный прогноз — он должен выжить. У мальчика диагностировали обширные травмы, в том числе кровоизлияние в мозг и ушиб легкого. Он также получил переломы ребер и бедренных костей. После падения мальчик был в сознании и говорил, что ему больно.