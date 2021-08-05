Стало известно состояние выброшенного отцом с пятого этажа в Москве ребенка

Двухлетний мальчик, которого отец выкинул из окна пятого этажа на юго-востоке Москвы, находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщил источник РИА Новости.

Собеседник агентства добавил, что наблюдается положительная динамика.

Ранее стало известно, что на отца мальчика возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего. Предположительно, на момент происшествия он был в неадекватном состоянии. Вероятно, он употребляет запрещенные вещества. По данным СМИ, мужчина утверждал, что сыну якобы было плохо, и таким образом он решил ему помочь.

У мальчика диагностировали обширные травмы, в том числе кровоизлияние в мозг и ушиб легкого, переломы ребер и бедренных костей. После падения мальчик был в сознании и говорил, что ему больно.

Мать мальчика рассказала, что они с супругом последние несколько дней ссорились. По ее словам, муж с сыном приехали в Москву, чтобы сделать прививку. Она добавила, что муж злоупотреблял алкоголем. При этом она уточнила, что отец любил сына, поэтому неясно, что могло привести к трагедии.