В российской больнице врачи заперли и отказались кормить двухлетнего ребенка

В больнице №8 города Волгограда врачи заперли в палате и отказались кормить двухлетнего ребенка, которого отобрали у матери-наркоманки. Мальчик ждет отправки в детский дом в ужасных условиях, рассказала неравнодушная очевидица в группе «Плохие новости» во ВКонтакте.

Женщина отметила, что малыша кормят один раз в день, ему не меняют переполненные подгузники, маленький пациент целый день находится в закрытом боксе, где стоит жара и запах фекалий, и зовет маму. Она добавила, что врачи на просьбу покормить голодного ребенка и предложение сделать это самостоятельно велели ей не лезть не в свое дело.

«Они говорят: "Нет, мы не будем. Ему нельзя много кушать, потому что он будет часто ходить в туалет, а убирать за ним нет времени". Мальчик абсолютно развит по годам. Он как в зоопарке там закрыт, мы подходим, через стекло играем с ним. Он же выйти хочет, он бегать хочет, а его просто заперли и забыли про него», — сказала она.

Уполномоченный по правам ребенка по Волгоградской области Нина Болдырева заявила, что антисанитарии в палате и иных противоправных действий не было. Она добавила, что мальчик был помещен в отдельную палату в связи с ограничительными мерами, к нему не допускали посторонних. После общественного резонанса в соцcетях с ним разрешили находиться матери.

Следственный комитет отреагировал на информацию в СМИ и соцсетях, об этом сообщается на сайте ведомства. Также вечером 7 августа руководителю следственного отдела СК России по Тракторозаводскому району Волгограда поступило сообщение о том, что в больнице находится несовершеннолетний, которому оказывают ненадлежащий уход.

Была организована доследственная проверка. Выяснилось, что мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение 31 июля по решению органов системы профилактики, поскольку мать оставила его на несколько дней у знакомых, чтобы он не мешал ей распивать спиртное. При осмотре ребенок был чист и опрятен. В ночь на 8 августа следователи произвели осмотр больницы, поступившие сведения проверят, после чего будет принято процессуальное решение.

Уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова обратилась в региональную прокуратуру для проведения проверки по случаю, произошедшему в волгоградской больнице. Об этом сообщается на сайте детского омбудсмена. Она отметила, что сейчас вопрос решен, с малышом в медицинском учреждении находится его мать. Также была привлечена Ассоциация организаций по защите семьи и органы системы профилактики, чтобы понять, какая помощь нужна семье, решается вопрос дальнейшего жизнеустройства.

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