Россиянка оставила новорожденного ребенка в пакете на лавке и попала на видео

На северо-западе Москвы на скамейке в пакете нашли младенца

На северо-востоке Москвы женщина оставила новорожденного ребенка в пакете на скамейке. Инцидент попал на видео, оно опубликовано в Telegram-канале прокуратуры столицы.

На кадрах видно, как женщина долго сидит на лавочке на детской площадке. Она смотрит по сторонам, после чего встает и начинает уходить, оставив ребенка на лавке. Россиянка быстро покидает площадку, постоянно озираясь.

Как сообщает агентство «Москва» в своем Telegram-канале, ребенок родился несколько дней назад. Сейчас его осматривают врачи.

В прокуратуре устанавливают личности родителей новорожденного.

Ранее в Санкт-Петербурге в подъезде жилого дома нашли младенца в коляске. Родителей разыскивают сотрудники правоохранительных органов, ребенок госпитализирован.