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Юрист раскрыл наказание для бросившей младенца в пакете на лавке матери

Юрист заявил, что оставившую новорожденного на лавке мать могут лишить родительских прав
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Кадр видео: Telegram-канал прокуратуры Москвы

Заслуженный юрист России Иван Соловьев раскрыл наказание, которое грозит матери, бросившей новорожденного ребенка на лавке в Москве. Он рассказал об этом Федеральному агентству новостей (ФАН).

Женщине, которая оставила младенца завернутым в пакете на Ярославском шоссе, может грозить лишение родительских прав или уголовная ответственность.

«В том случае, если будет установлено, что новорожденного ребенка оставила на произвол судьбы его родная мать, ей может грозить административная и уголовная ответственность — в зависимости от тяжести наступивших последствий. Кроме того, может быть рассмотрен вопрос о лишении ее родительских прав», — объяснил юрист.

Специалист отметил, что мать нарушила возложенные на нее обязанности по отношению к своему ребенку и подвергла его жизнь и здоровье существенной опасности. По его словам, ее могут привлечь к административной ответственности в виде денежного штрафа по статье 5.35 КОАП РФ. Кроме того, женщине могут предъявить статью 125 УК РФ, по которой ей грозит штраф или обязательные работы, также ее могут лишить свободы на срок до одного года.

13 августа сообщалось, что на северо-востоке Москвы женщина оставила новорожденного ребенка в пакете на скамейке. Инцидент попал на видео: на кадрах видно, как женщина встает с лавки и уходит, оставив ребенка на лавке.

Ранее в августе на северо-востоке Москвы мужчина обнаружил на автобусной остановке Алтуфьевского шоссе ребенка, который родился неделю назад. По предварительным данным, нашедший младенца россиянин — его дедушка. Личность матери уже установлена, прокуратура выясняет причины случившегося.

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