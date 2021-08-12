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В Петербурге нашли брошенного в подъезде дома младенца

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Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
В Санкт-Петербурге младенца в коляске обнаружили в подъезде дома

В Петроградском районе Санкт-Петербурга в подъезде жилого дома нашли младенца в коляске. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

По данным источника, ребенку, который находился в коляске, несколько месяцев.

Как сообщил собеседник агентства, младенца нашли вечером 11 августа. Родителей разыскивают, ребенок госпитализирован.

Ранее на северо-востоке Москвы мужчина обнаружил на автобусной остановке Алтуфьевского шоссе ребенка, который родился неделю назад. По предварительным данным, нашедший младенца россиянин — его дедушка. Личность матери уже установлена, прокуратура выясняет причины случившегося.

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