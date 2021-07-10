Россия
 
Последние новости
Киев выдвинул новый ультиматум по Донбассу
Звезда «Мажора» рассказал о неспособности ходить
В Германии назвали способы урегулирования спора по «Северному потоку-2»
На Гаити попросили США направить войска
Посол России в США назвал «конфронтационным шагом» новые санкции Вашингтона
Российские мошенники добрались до космонавта на МКС
Россиян предупредили о наступающей жаре
Мясников объяснил появление опасных мутаций COVID-19
Нурмагомедов дал прогноз на финал Евро
Новости партнеров
Прослушать новость

В российском городе нашли младенца в мусорном пакете у стройки

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) по Саратовской области сообщил об обнаружении новорожденного в городе Энгельсе, которого прохожая нашла в мусорном пакете возле строительной площадки. Об этом пишет РИА Новости.

По информации следствия, утром в пятницу, 9 июля, россиянка услышала плачь младенца рядом со стройкой, а когда приблизилась, обнаружила пакет, в котором находился новорожденный мальчик. Женщина позвонила в службу «112», после чего прибывшие медики госпитализировали младенца.

Российские врачи оценивают состояние мальчика как стабильно удовлетворительное, угрозы его жизни и здоровью нет. СКР начал проверку по факту обнаружения ребенка.

В мае труп новорожденного мальчика был обнаружен в мусорном контейнере на юго-западе Москвы. Тело было найдено днем в понедельник, 24 мая, в помойке у жилого дома на Ленинском проспекте. Прокуратура организовала проверку.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В российском магазине нашли младенца без присмотра
На помойке в Москве нашли тело младенца
Россиянка убила новорожденную внучку и выбросила в мусорный бак