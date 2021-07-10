В российском городе нашли младенца в мусорном пакете у стройки

Следственный комитет России (СКР) по Саратовской области сообщил об обнаружении новорожденного в городе Энгельсе, которого прохожая нашла в мусорном пакете возле строительной площадки. Об этом пишет РИА Новости.

По информации следствия, утром в пятницу, 9 июля, россиянка услышала плачь младенца рядом со стройкой, а когда приблизилась, обнаружила пакет, в котором находился новорожденный мальчик. Женщина позвонила в службу «112», после чего прибывшие медики госпитализировали младенца.

Российские врачи оценивают состояние мальчика как стабильно удовлетворительное, угрозы его жизни и здоровью нет. СКР начал проверку по факту обнаружения ребенка.

В мае труп новорожденного мальчика был обнаружен в мусорном контейнере на юго-западе Москвы. Тело было найдено днем в понедельник, 24 мая, в помойке у жилого дома на Ленинском проспекте. Прокуратура организовала проверку.