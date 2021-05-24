На помойке в Москве нашли тело младенца

Труп новорожденного мальчика обнаружен в мусорном контейнере на юго-западе Москвы, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Тело было найдено днем в понедельник, 24 мая, в помойке у жилого дома на Ленинском проспекте. Прокуратура организовала проверку, на месте находится Гагаринский межрайонный прокурор Павел Кобзарев.

«В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних», — говорится в публикации. Другие подробности не приводятся.

Ранее в начале января в городе Чернушка Пермского края было обнаружено тело младенца в коробке, выброшенной на помойку. В преступлении заподозрили бабушку. Предположительно, женщина убила новорожденную девочку после того, как ее 37-летняя дочь родила ребенка дома.