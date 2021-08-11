Россиянин нашел на остановке новорожденного ребенка

На северо-востоке Москвы россиянин обнаружил младенца на остановке

На северo-востоке Москвы мужчина обнаружил новорожденного ребенка на автобусной остановке. Об этом сообщает прокуратура столицы в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, россиянин нашел ребенка в два часа ночи 11 августа на остановке Алтуфьевского шоссе. Младенец родился неделю назад.

По предварительным данным, нашедший малолетнего мальчика мужчина является его дедушкой. Личность матери уже установлена. Прокуратура выясняет причины случившегося.

Ранее москвичка оставила годовалого ребенка у подруги и пропала. Мать пока не удалось найти, ее сын находится в безопасности.