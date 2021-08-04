Россия
 
Последние новости
Врач объяснил призыв ВОЗ приостановить ревакцинацию
Москвич подпалил автомобили возле собственного дома 
Учительница физкультуры занялась сексом с 16-летней ученицей и попала под суд
Люксовый бренд подняли на смех за продажу дырявых вещей за 133 тысячи рублей
В Белоруссии назвали организаторов протестных акций в стране
Россиянам рассказали о снижении цен
Мусор поможет найти сотни тысяч рабочих мест на рынке труда
Чиновника Мосгортранса отстранили после ДТП с 13 пострадавшими
США поделились ожиданиями от России в сфере кибербезопасности
Увольнение «невовлеченных» сотрудников российской компании вызвало скандал
Новости партнеров
Прослушать новость

Москвичка оставила годовалого ребенка у подруги и пропала

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Leah Kelley / Pexels

В Москве женщина оставила своего годовалого ребенка подруге и не вернулась за ним. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

В среду, 4 августа, в полицию обратилась россиянка, которая сообщила, что ее 33-летняя подруга оставила годовалого мальчика и более двух дней не забирает его. Пропавшую жительницу столицы пока не удалось найти. Также сообщается, что мальчик находится в безопасности, его здоровью ничего не угрожает.

Прокуратура организовала проверку по факту оставления ребенка матерью.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Жуковском двухлетнюю девочку оставили с вещами у магазина. Ребенка нашла местная жительница. Сейчас девочка находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает. Сотрудники прокуратуры ищут родителей или родственников ребенка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Подмосковье двухлетнюю девочку оставили с вещами у магазина
Алтайская школьница вернулась домой после нескольких дней в подвале россиянина
Россиянин обнаружил спящего на обочине ребенка и снял его на видео