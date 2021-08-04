Москвичка оставила годовалого ребенка у подруги и пропала

В Москве женщина оставила своего годовалого ребенка подруге и не вернулась за ним. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

В среду, 4 августа, в полицию обратилась россиянка, которая сообщила, что ее 33-летняя подруга оставила годовалого мальчика и более двух дней не забирает его. Пропавшую жительницу столицы пока не удалось найти. Также сообщается, что мальчик находится в безопасности, его здоровью ничего не угрожает.

Прокуратура организовала проверку по факту оставления ребенка матерью.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Жуковском двухлетнюю девочку оставили с вещами у магазина. Ребенка нашла местная жительница. Сейчас девочка находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает. Сотрудники прокуратуры ищут родителей или родственников ребенка.