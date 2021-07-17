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Россиянин обнаружил спящего на обочине ребенка и снял его на видео

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В Южноуральске мужчина обнаружил спящего на обочине ребенка и снял его на видео

В Южноуральске мужчина нашел спящего на обочине ребенка. Россиянин снял это на видео и поделился им в группе «Типичный Челябинск» во «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах автор видео рассказывает, что едет домой с местной конденсационной электростанции (ГРЭС) на велосипеде. По дороге он обнаруживает спящего на обочине маленького мальчика, который обнимает игрушечный грузовик. Россиянин будит ребенка и предлагает проводить его до дома. На этом видеозапись заканчивается.

По данным паблика, у дома мужчину с мальчиком встретила мама, которая нахамила россиянину.

Ранее в Москве нашли брошенного в ломбарде ребенка. Он был напуган и находился в шоковом состоянии, потому что мать оставила его одного. Сотрудники ломбарда вызвали полицию, и мальчика увезли в комиссию по делам несовершеннолетних.

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