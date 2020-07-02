В Москве нашли брошенного в ломбарде ребенка

В Москве мать после ссоры оставила ребенка в ломбарде. Он был напуган и находился в шоковом состоянии из-за того, что мать его бросила. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на очевидца, который нашел мальчика.

По его словам, ребенок сидел в ломбарде на Волгоградском проспекте. «Он сказал, что его забыла мама. Они поругались, и она ушла», — сказал мужчина.

Сотрудники ломбарда вызвали полицию, и мальчика увезли в комиссию по делам несовершеннолетних. «Мальчик маленький, волнуется, не понимает», — добавил очевидец.

Радиостанция направила запрос в аппарат детского омбудсмена по Москве.

Ранее в Удмуртии женщина родила ребенка прямо на улице, положила его в пакет и оставила под кустом. В итоге младенец скончался от переохлаждения. Свой поступок женщина объяснила тем, что у нее нет денег на содержание ребенка. Кроме того, она еще не устроила личную жизнь. Свою вину местная жительница полностью признала.

Дополнение: Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская назвала историю с оставленным в ломбарде мальчиком недоразумением, передает РИА Новости. Она заявила, что ребенок он возвращен в семью.

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