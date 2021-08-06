19-летняя мать ради вечеринок на неделю оставила двухлетнюю дочь одну в квартире

Женщину из Британии приговорили к девяти годам тюрьмы из-за смерти двухлетней дочери, которую она бросила одну в квартире ради вечеринок. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Инцидент произошел в 2019 году. 19-летняя мать Верфи Куди уехала на неделю в Лондон, чтобы посетить концерты и отметить свой день рождения. Тем временем ее двухлетняя дочь Асия находилась одна в квартире в Брайтоне. Девочка болела гриппом.

Юная мать вернулась домой почти через неделю. Она обнаружила свою дочь мертвой. Когда в квартиру приехали медики, они нашли обезумевшую женщину, лежащую на полу рядом с ребенком. Врачи заявили, что девочка умерла от голода.

Полиция обвинила Куди в непредумышленном убийстве, она полностью признала вину.

В июне в городе Кимовске Тульской области двое детей сгорели из-за халатности матери, которая решила пойти ночью на свидание. Одному ребенку было четыре года, другому — шесть. Перед уходом женщина заперла входную дверь снаружи, но не позаботилась о пожарной безопасности. Мать вернулась домой после свидания около 7 утра, к этому моменту ее дети уже скончались от отравления угарным газом.