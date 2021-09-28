Россияне смогут обновить лифты в кредит

Жители России в скором времени смогут заменить аварийные лифты в рассрочку. Минстрой посчитал факторинг — кредитование населения с субсидированием процентной ставки — перспективным финансовым механизмом для обновления оборудования в домах, сообщает «Российская газета».

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В начале 2021 года замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров заявлял, что пока указанная схема финансирования не пользуется особым спросом — заявок на обновление лифтов в кредит от жителей не поступало. Однако механизм продолжат расширять, и в ближайшей перспективе он может приобрести популярность у россиян.

Политик отметил, что в рамках программы капитального ремонта домов требуется заменить около 125 тысяч лифтов, но не во всех региональных фондах капремонта достаточно денег, чтобы это профинансировать. К тому же лифты значительно подорожали — заводы-производители подняли стоимость оборудования на 15-17 процентов на фоне роста цен на металл в 2021 году. По словам Егорова, частично обновление лифтов будет субсидироваться за счет федерального и регионального бюджетов — через Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Ранее Минстрой заявил о намерении усилить безопасность лифтов. Чтобы сократить число аварий, ведомство планирует договориться с производителями об обслуживании лифтов на протяжении всего срока эксплуатации.