В России усилят контроль за безопасностью лифтов

Минстрой: производители лифтов будут обслуживать их в течение всего срока эксплуатации

В правительстве обсуждают меры по усилению безопасности лифтов, в том числе в многоквартирных домах. Минстрой планирует договориться с производителями оборудования о его обслуживании на протяжении всего срока эксплуатации, чтобы сократить число аварий, передает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя главы ведомства Максима Егорова.

Перспективу внедрения нового порядка в сопровождении лифтов Минстрой обсуждает с лифтостроительными предприятиями. «Мы хотим, чтобы заводы участвовали во всем жизненном цикле оборудования. Автомобили мы покупаем и обслуживанием у официального дилера, к подобному стоит стремиться и в ЖКХ — лифтовом хозяйстве. В России миллион многоквартирных домов, представляете, сколько там лифтов?» — заявил Егоров во время подписания соглашения о создании Евразийской лифтовой ассоциации 28 сентября.

Каким образом будут реализовывать идею, чиновник не уточнил. При этом замминистра подчеркнул, что власти намерены сохранить на рынке конкуренцию и достичь того, чтобы ремонт и обслуживание лифтов в России стали максимально качественными. В последние два года ЧП с лифтами были без человеческих жертв из-за своевременной замены и починки вышедшего из строя оборудования, добавил Егоров.

Ранее первый вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров раскрыл причины участившихся аварий в лифтах в российских домах. По мнению эксперта, инциденты обусловлены экономией на ремонте. Захаров уточнил, что владельцы лифтов из соображений выгоды нанимают компании с дешевым обслуживанием, в которых недостаточно квалифицированных специалистов.