В Подмосковье женщину придавило зеркалом в лифте

В одном из жилых домов Подмосковья произошло ЧП в лифте с участием женщины. Во время поездки на подъемнике на пассажирку упало зеркало, закрепленное на стене кабинки. Видео появилось в Telegram-канале «Мои Люберцы».

Как указано в посте, инцидент произошел в городе Люберцы Московской области в ЖК «Самолет». На кадрах восьмисекундного ролика видно, как голову женщины сбоку внезапно придавила зеркальная пластина. Получила ли пассажирка травмы, не уточняется.

Авторы сообщения добавили, что ранее жители многоэтажки жаловались на неисправность лифта, отмечая, что происшествие могло произойти именно из-за повышенного уровня вибрации подъемника.

Под роликом жители города отметились разной реакцией на случившееся: «Бедная, пусть требует компенсацию за такое»; «Плюс один к фобиям лифта»; «Что-то в последнее время с лифтами неполадки везде какие-то».

В начале сентября одна из жительниц столичного жилого комплекса комфорт-класса «Спутник» поделилась историей о своей экстремальной поездке в лифте. Молодая мать пролетела пять этажей с четырехмесячной дочкой, после чего подъемник резко остановился. Позднее из-за падения лифта пострадала девушка в подмосковном Красногорске.

