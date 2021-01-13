Жители российской многоэтажки оказались в падающем лифте и попали на видео

Жители многоэтажки в Красноярске оказались в лифте, который начал резко срываться и падать вниз. В результате аварии россияне не пострадали и смогли выбраться наружу. Инцидент попал на видео, запись произошедшего опубликована в Instagram-аккаунте Preobrazhensky14.

Происшествие произошло на улице Петра Подзолкова. На кадрах видно, как в лифт новостройки заходят три женщины и ребенок. Подъемник начинает движение, а через некоторое время резко срывается в свободное падение, но его удерживают уловители. В это время находящиеся внутри люди нажимают на кнопки и пытаются удержаться за стены. В итоге двери подъемника открываются, и жильцы выходят из кабины.

Как сообщили РИА Новости, вскоре после инцидента местная прокуратура начала проверку жилого дома. По данным управляющей компании, которая обслуживает здание, причиной аварии стал перегруз лифта, в котором один из жителей вывозил строительный мусор. Коммунальщики заявили, что из-за большой нагрузки внутри произошли «перекос кабины и разбалансировка направляющих». В настоящий момент лифт работает в штатном режиме.

В октябре 2020 года жительница Пскова лишилась четырех пальцев после поездки в лифте жилого дома. Дочь пострадавшей рассказала, что ее мать возвращалась после прогулки с собакой и заметила, что поводок зажало дверьми подъемника. Женщина попыталась спасти животное, но в итоге получила травму и была прооперирована в больнице.

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