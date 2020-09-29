Мстительные коммунальщики оставили жителей 15-этажного дома без лифта

В Тюмени мстительные коммунальщики отключили лифт в 15-этажном доме, жители которого решили сменить управляющую компанию (УК). В ответ на претензии граждан директор фирмы заявила, что ей никто не указ, и жилищной инспекции она не боится. Об этом URA.RU рассказал один из жителей дома.

Конфликт с коммунальщиками разгорелся в доме на улице Ставропольской, 160. УК «Восток-сити», от которой отказались жители, отключила в подъездах лифты и отказалась принимать заявки на аварийные ситуации. При этом компания не передала полномочия новой УК. Граждане остались без дворника, уборщиц и лифтов.

Связаться с «Восток-сити» URA.RU не удалось. В Госжилинспекции Тюменской области отметили, что с сотрудниками фирмы была проведена беседа, после чего они согласились восстановить работу лифтового оборудования.

Ранее в сентябре сообщалось о неходячей россиянке, которой выделили квартиру на пятом этаже в доме без лифта. Ее мужу пришлось обращаться за помощью к местному депутату, после этого гражданам предоставили квартиру на первом этаже.

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