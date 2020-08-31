Неходячей россиянке выделили квартиру на пятом этаже в доме без лифта

В Тюмени городская администрация предоставила семье местного жителя, жена которого в пожаре повредила позвоночник и не может передвигаться, квартиру на пятом этаже жилого дома. В здании нет лифта. Об этом сообщает Znak.com.

Женщина получила тяжелые травмы 3 августа текущего года: она выпрыгнула с третьего этажа горящего дома, чтобы спастись, перенесла многочасовую операцию, но ходить пока не способна. У россиянки сломаны позвоночник и нога. Взамен сгоревшего жилья семье сначала предоставили комнату в гостинице, на четвертом этаже. Пострадавшие пожаловались одному из местных депутатов, после чего руководство отеля переселило их на первый этаж.

Впоследствии семье выделили квартиру, но она располагалась на пятом этаже. Супругу неходячей женщины вновь пришлось обращаться за помощью к депутату. После этого гражданам предоставили квартиру на первом этаже.

Ранее в августе не мывшаяся два года россиянка обратилась за помощью к согражданам. 79-летняя женщина вместе с дочерью-инвалидом проживает в разваливающемся частном доме в Бийске. В нем нет ни санузла, ни бани.

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