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К шведским пенсионерам подселят мигрантов

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Дом жилищного интеграционного проекта SällBo в шведском городе Хельсингборг
Дом жилищного интеграционного проекта SällBo в шведском городе Хельсингборг

К пенсионерам Швеции будут подселять молодых мигрантов в рамках программы интеграции иностранцев. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Авторы проекта SällBo заявляют, что он поможет пожилым людям избавиться от чувства одиночества, а мигрантам — привыкнуть к новой стране. Программа будет проходить в шведском городе Хельсингборг в специальных общежитиях. 31 квартиру выделят для пенсионеров, еще 20 — для мигрантов возрастом от 18 до 25 лет. Половина квартир предназначена для приезжих, которые живут с детьми.

«Подобный способ расселения еще не практиковался ни в одной стране мира», — подчеркивают создатели проекта. Они отмечают, что часто мигранты в Швеции даже не контактируют с взрослыми и пожилыми местными жителями. Считается, что совместное проживание поможет приезжим лучше понимать шведское общество.

Ранее шведских школьников заставили молиться в рамках «ролевой игры» по исламу. Занятие прошло 20 декабря в школе шведского муниципалитета Эммабода на юго-востоке страны.

Один из родителей обратился к местным властям с жалобой на учителя. По словам мужчины, педагог заставлял детей молиться на ковриках и разделил учеников по половому признаку. «Девочки должны были стоять в конце класса. Затем они танцевали под арабскую музыку и ели арабский торт», — возмутился родитель. При этом детям читали Коран.

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