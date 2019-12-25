Шведских школьников заставили молиться в ходе «ролевой игры» по исламу

В Швеции пожаловались на уроки религиоведения в школе, на которых детям провели «ролевую игру» по исламу. Об этом сообщает портал Samhallsnytt.

Занятие прошло 20 декабря в школе шведского муниципалитета Эммабода на юго-востоке страны. Один из родителей обратился к местным властям с жалобой на учителя. По словам мужчины, педагог заставлял детей молиться на ковриках и разделил учеников по половому признаку. «Девочки должны были стоять в конце класса. Затем они танцевали под арабскую музыку и ели арабский торт», — возмутился родитель. При этом детям читали Коран.

Учитель, в свою очередь, все обвинения отрицает. По его словам, произошедшее было всего лишь «ролевой игрой».

Местные власти также вступились за школу и выложили обращение на сайте муниципалитета. В нем подчеркивается, что урок проходил в рамках программы ознакомления с мировыми религиями.

Утверждается, что учеников не заставляли принимать участие в игре. «Во время урока ни один учащийся не выразил обеспокоенность. Кроме того, никто из родителей не вступал в прямой контакт с учителем или директором школы», — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что принуждение к молитве противоречит свободе вероисповедания. Согласно Европейской конвенции о правах человека, свобода исповедовать свою религию или убеждения может подвергаться только таким ограничениям, которые установлены законом и необходимы в демократическом обществе в отношении общественной безопасности.

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