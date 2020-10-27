Россиянка лишилась четырех пальцев после поездки в лифте

Жительнице Пскова лифтом отрезало четыре пальца. По словам дочери женщины, ее мать выходила гулять с собакой, а когда вернулась, поводок, видимо, зажало дверями подъемника. Пострадавшая попыталась спасти животное и лишилась пальцев, сообщает «Псковская лента новостей».

Инцидент произошел в доме №67 на улице Коммунальной в Пскове. 42-летнюю женщину после поездки в лифте пришлось госпитализировать. По словам родственников, пострадавшую отвезли в областную больницу и прооперировали.

На место происшествия выезжали следователи, представители управляющей компании и фирмы, обслуживающей лифтовое оборудование. Жители дома рассказали, что подъемник был установлен 30 лет назад и периодически выходит из строя. «С лифтом проблемы давно, да, — подтвердила дочь женщины. — Лифт периодически застревает, либо не работает, его отключают просто». Официально было установлено, что лифт исправен, а причиной происшествия стало нарушение правил пользования оборудованием.

В марте 2020-го врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн застрял в лифте больницы в Биробиджане, которую пришел проверять после дорогостоящего ремонта. Чиновник оказался запертым в подъемнике вместе с главврачом клиники.

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