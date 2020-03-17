Российский губернатор пришел проверять больницу после ремонта и застрял в лифте

Врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн застрял в лифте больницы в Биробиджане, которую пришел проверять после дорогостоящего ремонта. Видео с места инцидента опубликовано в Telegram-канале Baza.
На кадрах видно, как рабочий пытается запустить лифт, открывает внешние двери и забирается в шахту на крышу кабины. Ему помогают люди в медицинских халатах.
Гольдштейн застрял в лифте вместе с главврачом клиники. По информации канала, устройство используется только в экстренных случаях, и двое мужчин спровоцировали перегруз. Telegram-канал «Черно-белый "LIVE Биробиджан"» уточняет, что также сломана кнопка вызова. Чтобы лифт поехал, нужно звонить вахтеру.
Детская областная больница недавно была капитально отремонтирована.
Глава региона потребовал все починить в течение недели и пообещал вернуться с новой проверкой.