Российский губернатор пришел проверять больницу после ремонта и застрял в лифте

Видео: t.me/bazabazon

Врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн застрял в лифте больницы в Биробиджане, которую пришел проверять после дорогостоящего ремонта. Видео с места инцидента опубликовано в Telegram-канале Baza.

На кадрах видно, как рабочий пытается запустить лифт, открывает внешние двери и забирается в шахту на крышу кабины. Ему помогают люди в медицинских халатах.

Гольдштейн застрял в лифте вместе с главврачом клиники. По информации канала, устройство используется только в экстренных случаях, и двое мужчин спровоцировали перегруз. Telegram-канал «Черно-белый "LIVE Биробиджан"» уточняет, что также сломана кнопка вызова. Чтобы лифт поехал, нужно звонить вахтеру.

Детская областная больница недавно была капитально отремонтирована.

211,5 миллиона рублей было потрачено на реконструкцию

Глава региона потребовал все починить в течение недели и пообещал вернуться с новой проверкой.