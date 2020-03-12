В российской пятиэтажке нашли трехуровневую квартиру с бассейном и кинозалом

В пятиэтажке Нижнего Новгорода нашли трехуровневую квартиру с баней, бассейном и кинозалом. Объявление о продаже опубликовано на сайте «Гипермаркет недвижимости Нижнего Новгорода и области».

Недвижимость площадью в 319,7 квадратного метра вмещает четыре жилые комнаты. Помимо них в квартире имеется бассейн с баней, кинозал и просторная библиотека. Новому владельцу также достанется собственный гараж и терраса. Несмотря на свою нестандартную планировку, объект расположен в многоквартирном доме в историческом центре города. Жилье обойдется будущему владельцу в 27 миллионов рублей.

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Ремонт квартиры выполнен по индивидуальному дизайн-проекту в стиле нео-классики. Пол покрыт дубовым паркетом, а стены оформлены шелковыми обоями и плиткой. В цветовой гамме преобладают кремовый и коричневый цвета.

На первом этаже находятся прихожая и гараж. Уровнем ниже расположена большая библиотека и кинозал с проектором. Там же размещена гардеробная комната, бассейн с баней и санузлом. Второй этаж занимает просторная зона отдыха. В одной из ее частей установлен камин, обложенный плиткой, а рядом стоит дубовый стол. Гостиная занимает отдельную комнату и обставлена мягкой мебелью. На третьем этаже размещены жилые комнаты.

Владельцы недвижимости достаточно часто стремятся внести существенные изменения в изначальную планировку, что не всегда законно. К примеру, одна из жительниц московского района Шелепиха решила расширить свою квартиру за счет технической комнаты, расположенной этажом выше. Женщина вскрыла потолок между этажами, планируя соединить два помещения лестницей. Однако вскоре бдительные соседи сообщили о ее неправомерных действиях в полицию.

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