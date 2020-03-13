Мишустин забрался на скрываемый врачами чердак больницы

t.me/RIAKremlinpool

Премьер-министр России Михаил Мишустин совершил обход в здании деревянной костромской больницы, в котором раньше находился кожевенный завод Рыльцевых 1760 года постройки. В ходе визита глава правительства забрался на чердак, который не хотели показывать врачи. Соответствующее видео публикует Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

Медперсонал пожаловался премьеру на некий бак, который расположен на чердаке одного из корпусов окружной больницы Костромского округа. По их словам, его невозможно убрать из-за того, что дом считается памятником архитектуры.

Мишустин призвал врачей не торопиться и пообещал посмотреть все проблемные места в здании. По итогу встречи он распорядился о выделении 200 миллионов рублей на ремонт здания, в которое переедет отделение.

Отмечается, что гинекологическое отделение больницы расположено в историческом здании — оно изношено, не оборудовано лифтом и не отвечает современным санитарным требованиям. В то же время на территории больницы есть пустующее здание, которое планируют отремонтировать и разместить там гинекологическое отделение. В здании бывшего кожевенного завода разместят центр для консультаций и приема пациентов.

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