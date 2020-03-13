Мишустин поддержал позицию «Единой России» против строительства ЦБК у Рыбинска

Премьер Михаил Мишустин во время рабочего визита в Ярославскую область высказался против строительства целлюлозно-бумажного комбината на берегу Рыбинского водохранилища, поддержав тем самым позицию «Единой России». Об этом сообщает официальный сайт партии.

С просьбой обратить внимание на данную проблему к главе правительства обратилась депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова во время сегодняшней встречи в Переславле-Залесском.

«Мы обеспокоены состоянием реки Волги. Она загрязнена, и это подтверждают все ученые. Но самая большая опасность, которая сейчас грозит — строительство целлюлозно-бумажного комбината на берегу Рыбинского водохранилища. Это верховье Волги, рядом Дарвиновский заповедник, это место, где любят отдыхать наши жители. Строительство приведет к гибели реки», — сказала тогда Терешкова.

В свою очередь Михаил Мишустин заявил, что возведение данного объекта негативно повлияет на качество воды, инфраструктуру и экологию. «Все хотят дышать нормальным воздухом, пить чистую воду, а завод не повлияет лучшим образом на экологическую ситуацию в регионе, ее сильно ухудшит. Я знаю, что компания не предоставляет сейчас документы, информацию, которая могла бы это опровергнуть. Поэтому правительство однозначно не поддерживает эту идею. Я думаю, мы на этом вопрос закроем», — заверил премьер-министр.

5 марта секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак выступил против строительства целлюлозно-бумажного комбината на берегу Рыбинского водохранилища. Партия обратилась в правительство РФ с просьбой принять меры и остановить строительство данного объекта. С такой же просьбой ранее в адрес президента РФ обращался губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.