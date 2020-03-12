Мишустин назвал главную цель правительства России

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал главной целью правительства защиту граждан от финансовой неопределенности. Об этом пишет ТАСС.

Материалы по теме Время краха Россия не смогла договориться с Саудовской Аравией о ценах на нефть. Страдать будет весь мир

«Надо свести все риски к минимуму и отразить серьезные угрозы», — сказал он. Премьер также потребовал от органов исполнительной власти и Банка России координировать свои действия.

Накануне, 11 марта, президент России Владимир Путин назвал главной задачей правительства и регулятора в условиях кризиса минимизацию негативных явлений в экономике, «чтобы граждане не почувствовали их на себе». Глава государства выразил уверенность, что Россия пройдет период турбулентности на рынках спокойно.

В четверг, 12 марта, курс рубля на Московской бирже пережил очередное падение на открытии торгов. Доллар превысил отметку в 74 рубля, установив рекорд с 2016 года. Евро вырос до 83,58 рубля. Цены на нефть на Лондонской бирже ICE в четверг также пережили падение, опустившись ниже 34 долларов за баррель.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!