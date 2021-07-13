Камера в лифте сняла кровавую драку российской пары и их примирение за уборкой

В Екатеринбурге драка парня с девушкой в лифте попала на камеру

Камера видеонаблюдения в лифте сняла кровавую драку российской пары, их примирение и совместную уборку. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Daily Storm».

По данным канала, инцидент произошел в Екатеринбурге. На кадрах с камеры видеонаболюдения видно, как в лифт зашли ссорящиеся парень с девушкой. Спустя некоторое время их конфликт перешел в жестокую драку, из-за которой стены и пол в лифте оказались испачканы кровью.

После потасовки пара передохнула и решила убраться за собой, чтобы стереть все следы боя.

Ранее сообщалось, что в Москве в ночь на 13 июля около станции метро «Кузьминки» более 100 мигрантов устроили массовую драку. На место прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали большинство участников конфликта. Позднее стало известно, что участников потасовки выдворят из России.