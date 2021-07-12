На избивших победительницу популярного шоу завели уголовное дело

На избивших победительницу популярного реалити-шоу «Пацанки» Татьяну Бурую завели уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что уголовное дело было возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений»). Максимальное наказание по этой статье составляет два года лишения свободы.

О том, что победительницу «Пацанок» избили в центре Москвы, сообщалось 18 июня. По словам участницы проекта, зачинщиком потасовки стала группа из двух молодых людей и девушки. Они «обменялись матерными любезностями» с Бурой и ее друзьями и начали драку, напав на победительницу «Пацанок», ее подругу Яну и молодого человека.

«У меня сотрясение, множественные ушибы мягких тканей, ссадины, синяки и со спиной точно не могу сказать что. У моей подруги кровоизлияние в мозг и огромные шишки на голове», — отмечала Бурая.

Бурая стала победительницей второго сезона шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница!». Она решила поучаствовать в проекте после тяжелого расставания с возлюбленным. Победа, по ее словам, стала для Бурой неожиданностью.