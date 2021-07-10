Истязавшему соседей конским ржанием россиянину вынесли приговор

Россиянину из Нижнего Новгорода, который истязал соседей по многоэтажке звуками конского ржания, вынесли приговор. Мужчина получил 3,5 года условного срока, сообщает Telegram-канал Life Shot.

Он начал конфликт с соседями после того, как мужчину, с его слов, «выбесили» cлишком громкие детские голоса за стеной. Сначала он включал по ночам песни группы Rammstein, но потом перешел на звуки конского ржания.

Соседи боролись с россиянином около двух лет, с апреля 2018 года. Несколько раз мировые суды выносили решения о штрафах, но мужчина их просто не оплачивал. Когда соседи пытались лично с ним поговорить, он не открывал дверь или начинал драку.

В декабре 2019-го в отношении мужчины все же возбудили уголовное дело по статье «Истязание двух и более лиц». Нарушитель был арестован. Отмечается, что это был первый случай в России, когда шумного соседа отправили в СИЗО.

В июне в Татарстане местный житель заперся в квартире и пригрозил устроить взрыв. Мужчина заявил силовикам, что у него имеется граната, которую он готов взорвать. Хозяйка жилья была недовольна арендатором, который захламил квартиру. Она вместе с приставами попыталась открыть входную дверь, но у них не получилось, так как жилец сменил замок. Был вызван слесарь, но мужчина стал громко кричать про гранату.