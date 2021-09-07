Жительница Подмосковья оказалась в крови после поездки на лифте

В жилом комплексе «Арт» в подмосковном городе Красногорск рухнул лифт. Находившаяся внутри жительница после поездки оказалась в крови. Об этом сообщает Telegram-канал 360tv.

По информации канала, женщина зашла в лифт на 31-м этаже, чтобы спуститься на первый. Однако подъемник резко поехал вверх и застрял между 42-м и 43-м этажами. Затем кабина неожиданно рухнула почти на два метра.

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Пострадавшая рассказала, что во время поездки почувствовала запах гари и потеряла сознание. Когда она очнулась, то заметила, как по лицу течет кровь. По данным «Комсомольской правды», женщину отвезли в больницу. Прокуратура области начала проверку.

Другие жильцы комплекса поделились с изданием, что инцидент с лифтом произошел не в первый раз. В январе 2021 года двери кабины защемили руку одному из жильцов, а однажды лифт вместе с пассажиркой внезапно поехал вниз — он остановился на уровне четвертого этажа, женщину удалось вытащить. Собственники жалуются, что подъемники «постоянно ломаются, и их чинят буквально месяцами».

Вскоре управляющая компания прокомментировала инцидент порталу Life.ru. Сотрудники посчитали травмы женщины провокацией для получения компенсации. Они заявили, что в кабине нет острых предметов, которые могли бы повредить лицо, а лифт оборудован защитой от уклонений.

Ранее в падающем лифте оказалась жительница столичного ЖК комфорт-класса «Спутник» вместе со своей четырехмесячной дочкой. Они спускались вниз, когда подъемник пролетел пять этажей на высокой скорости, а затем затормозил при помощи страховочного механизма.