Жители российской новостройки пожаловались на полгода не работающие лифты

Жители новостройки в подмосковном Красногорске пожаловались на лифты, которые не работают на протяжении шести месяцев. Полгода россияне вынуждены подниматься в квартиры по лестнице, сообщает издание «Подъем».

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Лифты не работают в многоэтажном доме на улице Рождественской в Сабурове. Один из жильцов рассказал, что его беременная супруга тратит 20 минут, чтобы подняться в квартиру на седьмом этаже. «Очень тяжело. Так и родить недолго», — отметила жительница, поднимаясь наверх.

Владельцы получили ключи от квартир в декабре 2020 года. В феврале им пообещали запустить лифты, однако механизм не заработал и к середине весны. По словам жильца, управляющая компания обвиняет в произошедшем застройщика, а строительная компания не идет на контакт.

Представители издания обратились за комментариями в управляющую компанию «Жилищный трест». Коммунальщики объяснили, что лифты не работали из-за ряда недочетов, которые не устранил застройщик. В течение недели компания планирует заключить договор на эксплуатацию и запустить лифты.

В мае 2021 года пенсионеру из Керчи пришлось подниматься в свою квартиру по лестнице из-за неработающего лифта. Мужчина дошел до 14-го этажа и скончался. Следователи начали проверку. По предварительной информации, причиной смерти стала атеросклеротическая болезнь сердца.

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