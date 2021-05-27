Россиянин поднялся на 14 этаж пешком из-за неработающего лифта и умер

В Керчи умер пенсионер, которому пришлось подниматься в свою квартиру пешком по лестнице из-за неработающего лифта. Мужчина дошел до 14 этажа, сообщает «Крым 24».

По данным очевидцев, обсуждавших произошедшее в социальных сетях, в подъезде, где скончался россиянин, подъемник не работал уже давно, и люди вынужденно поднимались пешком. По факту смерти мужчины проводится проверка, ее инициировало крымское управление Следственного комитета РФ. Предварительно установлено, что пенсионер умер из-за атеросклеротической болезни сердца.

Следователи намерены дать оценку действиям управляющей компании, выяснить, насколько тщательно она следила за общедомовым имуществом и как часто ремонтировала вышедшеее из строя лифтовое оборудование. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили порталу в пресс-службе управления.

Ранее россиян успокоили насчет падения лифтов в жилых домах: подъемники в жилых домах не могут внезапно упасть — как заявил руководитель центральной аварийно-диспетчерской службы «Мослифта» Владимир Толстов, лифты держатся на нескольких тросах, и вероятность того, что порвутся все, исключена.

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