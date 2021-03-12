В российском городе нашли «лифт ужасов»

В одном из многоэтажных домов Уфы нашли аварийный лифт, который местные жители прозвали «лифтом ужасов». Его состояние оставляет желать лучшего, однако пока что ответственные лица ничего не предприняли для его ремонта. Видео показали в передаче «Мобильный репортер» на ГТРК «Башкортостан».

Россиянка по имени Анна пожаловалась на лифт в доме №26/2 на улице Орджоникидзе. По мнению жильцов, каждый раз, заходя в лифт, они боятся, что провалятся в шахту.

Полы в лифте давно заржавели и почти прогнили, вид самой кабины также внушает опасения. Как говорят местные жители, она подходит для съемок фильма ужасов. Ведущий программы подчеркнул, что некоторые жильцы ходят пешком до девятого этажа, поскольку боятся за свою жизнь. Россияне просят ответственных лиц обратить внимание на проблему и заменить опасный лифт.

Ранее в аварийно-диспетчерской службе «Мослифта» заявили, что лифты в российских жилых домах не могут внезапно упасть — подъемники держатся на нескольких тросах (от трех до восьми) и вероятность того, что порвутся все сразу, исключена.

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