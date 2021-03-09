Крушивший лифт битой россиянин попал на видео

Житель города Красноярска попал на видео во время того, как зашел в лифт одного из жилых домов и начал крушить его с помощью деревянной биты. Мужчина оставил на стенах подъемника повреждения и вскоре вышел оттуда. Видеозапись опубликована в сообществе «Мкр. Покровский | Красноярск | ПОКРОВКА LIFE» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 5 марта 2021 года в подъезде дома на улице Чернышевского. На кадрах видно, как поздно вечером в лифт заходит мужчина и несколько раз нажимает на кнопки с обозначением этажей. Однако лифт не двигается. Тогда россиянин начинает крушить кабину битой. В перерывах между ударами он кричит на подъемник и активно разговаривает с камерой видеонаблюдения.

Мужчина решил выйти обратно в подъезд 20 минут спустя. Когда двери открылись, он встретил женщину, которая ждала лифт. Зайдя в кабину она выбрала кнопку нужного этажа, после чего створки закрылись. В итоге на стенах подъемника остались глубокие вмятины. На данный момент неизвестно, находился ли россиянин в состоянии алкогольного опьянения. Представители управляющей компании, обслуживающей дом, решили оценить ущерб и подать заявление в полицию.

В январе 2021 года на видео попал житель Уфы, который зашел в лифт жилого дома, нажал кнопку нужного этажа, а после закрытия дверей начал громить двери кабины. В итоге внутри погас свет, и подъемник остановился. Мужчина пробыл там пять минут и вскоре смог выбраться наружу. После инцидента в подъезд пришел специалист, который отремонтировал пострадавший лифт.

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