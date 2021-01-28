Мужчина застрял в разгромленном им лифте и попал на видео

Мужчина из Уфы зашел в один из жилых домов, где решил воспользоваться лифтом. Он начал громить двери кабины. После этого подъемник остановился, там погас свет, и вандал застрял внутри. Произошедшее попало на видео, которое опубликовано в аккаунте телеканала UTV на YouTube.

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Инцидент произошел в жилом доме на улице Булата Имашева. На кадрах видно, как мужчина зашел в лифт, нажал кнопку нужного этажа, а после закрытия двери начал бить по ней ногой. После нескольких ударов внутри кабины погас свет, и она остановилась. Вандал еще несколько раз ударил по двери и по панели с кнопками. Спустя пять минут внутри кабины зажегся свет, она поднялась на третий этаж, и мужчина смог выйти наружу.

Однако вскоре житель вернулся. Он несколько раз заходил и выходил из лифта, во время чего бил по стенам и резко останавливал закрывающуюся дверь. Мужчина также хаотично нажимал кнопки и стучал по зеркалу. Однако лифт так и не начал движение. Тогда пассажир окончательно ушел. Через несколько часов в подъезд пришел специалист, который отремонтировал подъемник.

Ранее в январе на видео попали жители многоэтажки в Красноярске. Они оказались в лифте, который внезапно сорвался и начал падать. В итоге подъемник удержали уловители, и пассажиры смогли выбраться наружу. В управляющей компании предположили, что причиной аварии стал перегруз лифта, так как один из жильцов перевозил в нем строительные отходы. Однако мужчина заявил о своей невиновности.

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