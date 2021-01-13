Обвиненный в поломке лифта россиянин рассказал о своей невиновности

Житель многоэтажного дома в Красноярске, которого обвинили в поломке лифта, заявил о своей невиновности. По словам россиянина, рабочие перевозили в подъемнике строительный мусор, так как кабина считалась грузовой. Об этом хозяин рассказал в беседе с Telegram-каналом Life Shot.

Мужчина прокомментировал инцидент в доме на улице Петра Подзолкова, в результате которого лифт с пассажирами начал резко падать вниз, но был удержан защитной системой. Собственник подтвердил, что рабочие застройщика использовали лифт, чтобы вывезти из его квартиры мусор, но при этом не нарушили правила эксплуатации, так как на кабине не было указано запрещающих перевозку знаков. По словам мужчины, после проведения работ он сам пользовался лифтом и заметил, что кабина не падает, но «застревает» между этажами.

Владелец также отметил, что после происшествия с ним не связались ни застройщик, ни управляющая компания. Однако представителям Telegram-канала удалось выяснить, что владелец провел в своей квартире перепланировку, но не одобрил новый дизайн в соответствующих инстанциях. На данный момент управляющая компания планирует обязать мужчину вернуть перегородки на прежнее место.

О происшествии с лифтом стало известно в январе 2021 года. Тогда в сети появилась запись, на которой видно, как три женщины и ребенок зашли в кабину, а через некоторое время после начала движения та сорвалась в свободное падение. В итоге в подъемнике сработали уловители, и жильцы смогли выйти наружу. Вскоре местная прокуратура начала проверку, а в управляющей компании пояснили, что в системе произошли «перекос кабины и разбалансировка направляющих», так как один из собственников до инцидента перевозил в лифте мусор.

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