Жители российской многоэтажки пожаловались на «удушающие» лифты

Жители многоэтажного дома по улице Лесопарковой в Челябинске пожаловались на «удушающие» лифты — неизвестный мужчина периодически распыляет в кабинах газ, из-за которого можно потерять сознание. Об этом сообщает URA.RU.

Злополучный дом относится к классу повышенной комфортности. Однако из-за отравителя лифтом пользоваться опасно: пострадавшие говорят о кашле, удушье и потере сознания. Жильцы сами взяли изображение с камер наблюдения, где и повесили объявления во всех подъездах, чтобы предупредить остальных.

«Был такой инцидент, в лифте стало кому-то плохо. Серьезно никто не пострадал», — рассказал URA.RU один из жителей многоэтажки. Другой в разговоре с агентством предположил, что неизвестный мужчина панически боится заразиться коронавирусом и таким образом обеззараживает лифты. Заявление в полицию пока что не подавали.

Ранее россияне оказались в падающем лифте и попали на видео. Коммунальщики заявили, что из-за перегруза произошли перекос кабины и разбалансировка направляющих.

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