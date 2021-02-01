Жители российского города массово отравились водой из-под крана

Россияне из Октябрьского района Красноярска массово отравились водой из-под крана — жильцы нескольких домов пожаловались на тошноту, рвоту и высокую температуру. Некоторым горожанам пришлось вызывать скорую помощь, пишет «Проспект Мира».

Накануне на улицах Киренского, Дачной, Борисова и 2-й Огородной отключали холодную воду. Когда ее дали, местные жители обратили внимание на странный запах и вкус воды и стали бить тревогу в домовых чатах.

В коммунальной компании «КрасКом» заявили, что дежурный персонал и диспетчеры не сообщили управляющим компаниям и ТСЖ о необходимости сбросить застоявшуюся воду из внутридомовых инженерных систем.

Без напоминания организации этого не сделали, в результате чего из-под кранов потекла вода с запахом канализации. Отравились не менее 25 человек, рассказали пострадавшие «ТВК Красноярск».

Роспотребнадзор, в свою очередь, сообщил, что среди жителей района зафиксировали несколько случаев острых кишечных инфекций. Специалисты ведомства взяли пробы воды и отправили их в лабораторию на исследование.

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