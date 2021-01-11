Из кранов в российском городе потекла вода с червями

Жители российского города Мыски в Кемеровской области пожаловались на воду с червями из-под крана. Соответствующий пост опубликован на странице myski42.ru в Instagram.

Вода с червями потекла в микрорайоне ГРЭС. Горожане устроили «перепись» в комментариях, рассказав об аналогичных случаях. Одна из россиянок добавила, что у нее опарышей нет, но «очень много песка и какие-то синие камни или пластмасса мелкие».

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Прокуратура региона заявила, что организована проверка санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

«На сетях водопровода были взяты пробы воды. По результатам лабораторного исследования будут приниматься дальнейшие решения. На момент комиссионной проверки биологических организмов в системе водоснабжения обнаружено не было», — говорится на сайте горадминистрации.

«Российская газета» также написала, что ранее с похожей проблемой сталкивались жители одного из поселков Киселевска, расположенного в том же регионе. Тогда замглавы города Сергей Шишкин даже демонстративно выпил «червивую» воду, которую принесли ему россияне, чтобы доказать ее безопасность. Впоследствии выяснилось, что в работе местной водоснабжающей организации были серьезные нарушения.

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