Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сравнила вред от воды из-под крана с вредом от сладких напитков. Об этом рассуждал руководитель Европейского офиса организации по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними Жоао Бреда, его цитирует ТАСС.

По его словам, даже вода из-под крана может быть гораздо полезнее, чем сладкая газировка. Бреда призвал выработать у детей привычку пить обычную воду вместо напитков. Так, он указал, что сладкие напитки одних и тех же марок, которые продают в Западной и Восточной Европе, содержат разное количество сахара. Например, в Великобритании упаковка напитка содержит 35-40 граммов сахара, а в других странах — на 10 граммов больше. Однако дети 6-10 лет должны потреблять не больше 25 граммов сахара в день.

«Разный уровень содержания сахара в напитке — это то, что создает привычки наших детей (...). Воду можно пить даже из-под крана, таким образом мы защищаем окружающую среду», — рассказал представитель ВОЗ.

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