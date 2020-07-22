Россиянам раскрыли способ избежать ожирения в отпуcке

Российским туристам раскрыли способы избежать ожирения в отпуске. Своими рекомендациями с Агентством городских новостей «Москва» поделился профессор кафедры медико-социальной экспертизы, неотложной и поликлинической терапии МГМУ имени Сеченова, гастроэнтеролог Алексей Буеверов.

Для того, чтобы не переедать в дороге, врач посоветовал россиянам «не есть за компанию» со своими попутчиками, если они не голодны, а в качестве перекуса использовать «фрукт или овощ вместо печенья или шоколадки».

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В поезд дальнего следования лучше не брать скоропортящиеся и кисломолочные продукты, поскольку они могу они могут вызвать у человека проблемы с пищеварением или кишечное расстройство, отметил врач.

Также он призвал не покупать еду у уличных торговцев во время остановок поезда.

«Если хотите питаться в вагоне-ресторане — пожалуйста. Если думаете купить что-то по пути, следует быть осторожным. Так как торговля чаще всего нелегальная, нарваться можно на все что угодно. Это особенно касается пирожков со скоропортящейся начинкой, непонятно где сделанных напитков», — сказал Буеверов, посоветовав «ограничиться покупкой фруктов и тщательно их вымыть».

Кроме того, гастроэнтеролог порекомендовал путешественникам отказаться от сладких напитков, особенно в дороге, когда человек мало двигается.

«Сахар при недостатке физической нагрузки быстро превращается в жир. В поезде активность снижена. Если сахар, особенно в жидком, легкоусваиваемом виде употреблять, это может привести к накоплению лишнего веса», — объяснил врач, предложив заменить сладкую газировку на обычную воду или чай без сахара.

Ранее диетолог назвала шесть простых привычек, которые позволят получить тело мечты и надолго сохранить желаемый вес. Главной из них эксперт обозначила отказ от «заедания» грусти и плохого настроения.

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