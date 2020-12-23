Из кранов в российском городе потекла зеленая вода

Жители Ростова Великого, открыв краны в своих квартирах, заметили, что оттуда потекла окрашенная в зеленый цвет вода. Оказалось, что проблема появилась сразу в нескольких районах города. Россияне обсудили произошедшее в сообществе «Подслушано Ростов Великий [ПРВ]» во «ВКонтакте» и сравнили жидкость с коктейлем «Мохито».

Фотографией налитой в бокал воды поделился один из местных жителей. Некоторые пользователи сети отметили в комментариях, что жидкость выглядит как «Тархун» или «Абсент», а другие сравнили увиденное с антифризом, который используют для очистки стекол. Участники обсуждения также поинтересовались, не горит ли зеленая вода, и предложили разливать ее по бутылкам.

Вскоре сотрудники местного водоканала прокомментировали появление зеленого вещества в кранах изданию «Московский комсомолец». По словам представителей коммунальной службы, вода окрасилась из-за реагентов, с помощью которых хотели выявить, попадает ли «обратка» из системы отопления в трубы с питьевой водой.

В октябре из крана в подмосковной пятиэтажке потекла «огненная» вода. Один из жителей обнаружил свойство жидкости, когда поднес к струе включенную зажигалку, а та сразу воспламенилась. Оказалось, что подобное может произойти, если в воде есть примеси, такие как спирт или бензин.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru