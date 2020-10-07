В подмосковной пятиэтажке из-под крана потекла «огненная» вода

В одной из подмосковных хрущевок из-под крана потекла «огненная» вода — жидкость начала гореть после того, как к ней поднесли включенную зажигалку. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

Житель пятиэтажки записал видео с поджиганием воды. На кадрах видно, как мужчина подносит зажигалку к струе из-под крана и та сразу же воспламеняется. Такое может быть, если в воде есть примеси, например спирт или бензин.

Ранее похожий случай произошел в Рязани. ЧП случилось после замены труб в многоквартирном доме. Однако в мэрии города заявили, что внешних признаков каких-либо примесей после работ обнаружено не было.

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