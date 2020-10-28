На всем Урале не оказалось чистой воды

В водоемах Уральского федерального округа (УрФО) проверили качество ресурсов и пришли к выводу, что вся его территория осталась без чистой воды. Сообщение об этой проблеме замгенпрокурора России Игоря Ткачева публикует «Интерфакс».

Ткачев выступил на межрегиональном совещании по вопросам окружающей среды. По словам замгенпрокурора, специалисты провели мониторинг загрязнений более чем на 200 объектах УрФО. Оказалось, что «воды надлежащего качества» нет ни в одном из них.

Замгенпрокурора заявил, что такие «критически низкие» показатели сформировались из-за некачественной работы очистных сооружений в регионе и отсутствия контроля специалистов, у которых не проверяют наличие специальной квалификации для работы с опасными отходами.

В августе этого года в Крыму после жалоб местных жителей чистую воду из-под крана назвали непозволительной роскошью. На тот момент на полуострове появился дефицит, из-за чего воду начали подавать по графику. Компания, которая занимается поставками, заявила, что получить чистую воду можно только с помощью фильтрации, однако этот процесс в регионе невозможен, так как требует больших затрат.

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