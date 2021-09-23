Причину участившихся аварий с лифтами объяснили

Первый вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров объяснил причину участившихся аварий в России. Об этом он рассказал «Радиоточке НСН».

По его словам, инциденты связаны с многолетней экономией на обслуживании. «Владелец лифтов гонится за выгодой и нанимает более дешевую компанию, которая проводит обслуживание не в полном объеме или не имеет полного штата качественных специалистов», — сказал он.

Захаров также посетовал на то, что в стране нет государственного органа контроля и надзора за эксплуатацией лифтов.

В начале сентября одна из жительниц столичного жилого комплекса комфорт-класса «Спутник» поделилась историей о своей экстремальной поездке в лифте. Молодая мать пролетела пять этажей с четырехмесячной дочкой, после чего подъемник резко остановился. Позднее из-за падения лифта пострадала девушка в подмосковном Красногорске.

Ранее руководитель центральной аварийно-диспетчерской службы «Мослифта» Владимир Толстов рассказал, что лифты в российских жилых домах не могут внезапно упасть. По его словам, подъемники держатся на нескольких тросах, и вероятность того, что порвутся все, исключена. Толстов также отсоветовал россиянам самостоятельно выбираться из застрявших подъемников — лифт может начать движение в любой момент. Особенно опасно пытаться освободиться из кабины, если она остановилась между этажами. Лучше вызвать диспетчера, и тогда электромеханик приедет в течение 30 минут, резюмировал эксперт.