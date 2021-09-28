Контроль за общим имуществом россиян задумали усилить

«ЖКХ Контроль»: нужно усилить контроль за чердаками и подвалами в многоквартирных домах

Контроль за общим имуществом в российских домах — чердаками, подвалами, прочими техническими помещениями — нужно усилить. В последнее время участились случаи незаконного изъятия таких помещений муниципальными властями, пожаловались активисты НП «ЖКХ Контроль» в письме, адресованном премьер-министру Михаилу Мишустину. Об этом пишут «Известия», располагающие копией обращения.

По словам общественников, изъятия общедомового имущества происходят без согласия собственников квартир — вопреки нормам действующего законодательства. Это приводит «к нарушению комфорта и безопасности проживания граждан», заявил изданию руководитель межрегиональной комиссии по контролю обеспечения имущественных прав собственников помещений многоквартирных домов Андрей Пинчуков.

Зачастую общие помещения продаются или сдаются различным предприятиям, например, ресторанам. Там проводятся незаконные перепланировки, что угрожает безопасности жильцов. Активисты попросили правительство обратить внимание на эту проблему. По задумке «ЖКХ Контроль», Генпрокуратура должна инициировать внеочередные проверки, когда граждане жалуются на незаконное изъятие или использование общего имущества.

До правительства письмо пока не дошло, сообщили «Известиям» в кабмине. В Минстрое отметили, что меры, направленные на защиту законных прав собственников жилья, поддерживаются ведомством.

Ранее россиянам напомнили о правилах обустройства кладовых и боксов для хранения вещей в многоквартирных домах. Захват пространства в подъезде под личные нужды без согласования с соседями и управляющей компанией относится к незаконной перепланировке, указали эксперты.